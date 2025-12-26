Aggressione al personale medico nell’ospedale di Casarano

CASARANO - Ancora un episodio di violenza ai danni del personale sanitario si è verificato nell’Ospedale “Francesco Ferrari” di Casarano. Nella notte tra il 24 e il 25 dicembre, una donna di 40 anni si è presentata al pronto soccorso dopo mezzanotte lamentando forti dolori allo stomaco e ha insistito per essere visitata immediatamente, senza voler attendere il proprio turno.Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe aggredito due infermiere, colpendole durante la richiesta di visita urgente. Sottoposta ad accertamenti, le analisi del sangue hanno evidenziato un elevato tasso alcolemico.Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma al momento le due donne aggredite non hanno sporto denuncia. L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza del personale medico nei pronto soccorso e sulle misure di prevenzione della violenza negli ospedali.