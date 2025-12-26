Aggressione al personale medico nell’ospedale di Casarano
Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe aggredito due infermiere, colpendole durante la richiesta di visita urgente. Sottoposta ad accertamenti, le analisi del sangue hanno evidenziato un elevato tasso alcolemico.
Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma al momento le due donne aggredite non hanno sporto denuncia. L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza del personale medico nei pronto soccorso e sulle misure di prevenzione della violenza negli ospedali.