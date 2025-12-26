Tragico incidente a San Ferdinando di Puglia: muore un 18enne Giuseppe Di Stasi

SAN FERDINANDO DI PUGLIA - Un Natale drammatico quello vissuto a San Ferdinando di Puglia, dove un giovane di soli 18 anni, Giuseppe Di Stasi, ha perso la vita in un incidente stradale. Altri due coetanei sono rimasti feriti e sono attualmente ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia.I ragazzi stavano rientrando da Orta Nova, dove avevano trascorso la vigilia di Natale, a bordo della stessa auto. Per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo è finito fuori strada. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i soccorsi del 118, ma purtroppo Giuseppe è deceduto sul colpo.Il sindaco di San Ferdinando di Puglia, Michele Lamacchia, ha espresso il proprio cordoglio e ha annunciato che, durante il prossimo Consiglio comunale, sarà osservato un minuto di silenzio in memoria del giovane.