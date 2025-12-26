Rocchetta diventa Betlemme: il Presepe Vivente più grande di sempre

ROCCHETTA SANT'ANTONIO - Rocchetta Sant’Antonio si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi del Natale con l’edizione più ricca e suggestiva di sempre del Presepe Vivente, in programma sabato 27 e domenica 28 dicembre. Per l’occasione, l’intero centro storico del borgo si trasformerà in una fedele ricostruzione dell’antica Betlemme, dando vita a un vero e proprio “presepe nel presepe”.Vicoli, piazze, slarghi e antiche abitazioni faranno da scenografia naturale a un percorso immersivo fatto di luci, ambientazioni e costumi d’epoca. A partire dall’antico Castello d’Aquino, ogni luogo di interesse storico, architettonico e culturale del paese sarà parte integrante della rappresentazione. Lo spettacolo prenderà il via alle ore 19, con il suggestivo corteo dei soldati in partenza dalla Chiesa della Maddalena.Saranno 160 i figuranti in costume a riportare in vita i mestieri, le botteghe artigiane, le attività domestiche e il modo di vivere della terra in cui nacque Gesù. Ampio spazio sarà dedicato anche all’enogastronomia, con la possibilità di degustare piatti tipici e vini del territorio.Grande attesa per la scena della Natività, che quest’anno avrà un valore simbolico ancora più forte: a interpretarla sarà un’intera famiglia. Il Bambin Gesù sarà infatti impersonato da Vito, nato lo scorso 22 ottobre, mentre i genitori Laura e Antonino vestiranno i panni di Maria e San Giuseppe.Il Presepe Vivente sarà anche un momento di inclusione e condivisione: tra i figuranti ci saranno alcuni migranti ospiti del SAI (Sistema di Accoglienza e Integrazione). Accanto a tanti giovani, sarà presente anche l’attore più anziano della rappresentazione, 79 anni, a testimonianza di un evento che unisce generazioni diverse.Eventi natalizi fino al 10 gennaioIl cartellone delle iniziative natalizie a Rocchetta Sant’Antonio proseguirà fino al 10 gennaio, con numerosi appuntamenti culturali e di intrattenimento. Il 29 dicembre spazio a “Biscottando” alle ore 10.30 nel Centro Polifunzionale e allo spettacolare “Candlelight Cine Music” alle ore 20 nella Chiesa Madre. Il 30 dicembre sarà la volta del grande spettacolo del Circo con il Gruppo Riva.Il nuovo anno si aprirà venerdì 2 gennaio con un importante evento letterario legato al Premio Mariateresa Di Lascia. Il 3 gennaio, alle ore 17.30 nella Chiesa di San Giovanni Battista, protagonista sarà la poesia con la presentazione del volume “Pensieri tra le dita” di Michele Di Domenico.Particolarmente attesa la giornata dell’Epifania, il 6 gennaio, con l’arrivo della Befana alle 17.30, la distribuzione di caramelle ai bambini, trampolieri e uno spettacolo di bolle e fuoco. Il programma si chiuderà il 10 gennaio alle ore 17.30, nella Chiesa di San Giovanni Battista, con l’incontro “Conversando di Storia – Confraternite e comunità a Rocchetta Sant’Antonio tra memoria e futuro”, con l’intervento di Pasquale Bonnì.