Aggressione in una struttura sanitaria di Bitonto: indagine interna della ASL di Bari

BARI - La ASL di Bari ha avviato un’indagine interna dopo la denuncia di un dipendente amministrativo del distretto socio-sanitario 3 di Bitonto, Antonio Ciocia. Secondo quanto dichiarato dallo stesso Ciocia al Corriere del Mezzogiorno, l’uomo sarebbe stato aggredito nel parcheggio interno della struttura da un collega medico. L’aggressione, avvenuta al culmine di una lite, avrebbe provocato a Ciocia una frattura alle ossa nasali, con una prognosi di venti giorni.

Il dipendente ha inoltre riferito che, da anni, il medico gli rivolgeva insulti e minacce, creando un clima di tensione costante. In seguito all’episodio, Ciocia ha annunciato l’intenzione di sporgere una denuncia penale.

La ASL di Bari ha precisato di aver immediatamente attivato le procedure interne per chiarire i fatti e adottare eventuali provvedimenti nei confronti del personale coinvolto.