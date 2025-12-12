Sciopero generale della Cgil: Bari al centro della protesta contro la manovra di bilancio

BARI - Oggi, in tutta Italia, è in corso lo sciopero generale proclamato dalla Cgil contro la manovra di bilancio del governo. Manifestazioni e presidi si tengono nelle principali città del Paese per denunciare, secondo il sindacato, l’insufficienza delle politiche economiche e le difficoltà crescenti dei lavoratori.

In Puglia, il cuore della protesta è a Bari: delegazioni di lavoratori, pensionati e giovani provenienti da tutte le province si raduneranno alle 9.30 in piazza Massari, da dove prenderà il via la manifestazione regionale. Il corteo attraverserà le vie del centro cittadino per concludersi in piazza Libertà con i comizi finali, a cui prenderà parte il segretario nazionale della Cgil, Christian Ferrari.

Bassi salari, crescente disagio sociale e politiche economiche giudicate inadeguate sono i temi principali su cui il sindacato punta il dito. Per la segretaria generale della Cgil Puglia, Gigia Bucci, le ricadute della manovra sono particolarmente pesanti nel Sud e in Puglia, dove il precariato è più diffuso e molti settori produttivi affrontano una crisi profonda.

La mobilitazione odierna rappresenta un momento significativo di pressione sul governo Meloni, con l’obiettivo di richiamare l’attenzione su misure economiche più eque e su interventi mirati a sostenere il lavoro, i redditi e le condizioni sociali delle comunità pugliesi e italiane.