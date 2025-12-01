Al Demodé Club un nuovo appuntamento di Bachadì, la serata tutta bachata

BARI - Martedì 2 dicembre, al Demodé Club di Modugno (Ba), diretto artisticamente da Dario Boriglione, si terrà un nuovo appuntamento di “Bachadì” evento speciale dedicato alla bachata. La serata “Bachadì” nasce per celebrare il ritmo sensuale e coinvolgente della bachata, un genere musicale e di danza originario della Repubblica Dominicana che negli ultimi anni ha conquistato le piste da ballo di tutto il mondo. L’evento si rivolge a tutti: dai ballerini esperti ai semplici appassionati, sino a chi vuole muovere i primi passi in un’atmosfera accogliente e festosa.A guidare la serata saranno Gabriel e Nikolas, due dj e animatori, noti nel panorama locale, i quali hanno saputo conquistare un pubblico sempre più ampio grazie alle loro serate dedicate alla musica latina. La loro formula è semplice ma efficace: selezioni musicali curate, animazione costante e un’attenzione particolare al pubblico, dai ballerini esperti agli amatori. In questo modo, Gabriel e Nikolas hanno contribuito a diffondere la cultura della bachata e a rafforzare il ruolo di Bari come centro di aggregazione per la musica e la danza latina.Durante la Bachadì che, oltre alla sua proposta artistica si differenzia per l’intento di diventere occasione di incontro e di scambio culturale, i due dj proporranno una selezione musicale di alto profilo: dai classici intramontabili di Romeo Santos e Aventura alle hit contemporanee di artisti come Dani J, Leslie Grace e Prince Royce. Il loro sound sarà il filo conduttore di una notte pensata per far vibrare ogni angolo del Demodé Club, che per l’occasione si trasformerà in un vero e proprio tempio della bachata. Non mancheranno momenti di animazione, esibizioni e sorprese per coinvolgere il pubblico e rendere la serata memorabile.Demodè Club – Via dei Cedri, 14 – Modugno (Ba): 3397360006: 22:30