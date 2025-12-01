Bari: al via il reclutamento di 12 psicologi di base per l’assistenza territoriale

BARI – La Asl Bari ha avviato oggi il reclutamento di 12 psicologi di base, come previsto dalla legge regionale pugliese 11/2023, nell’ambito del nuovo modello di assistenza territoriale pensato per intercettare e sostenere i bisogni psicologici dei cittadini.

Il progetto, approvato dalla direzione generale dell’Azienda sanitaria, prevede 24 ore settimanali di attività per ciascun professionista, per un periodo sperimentale di sei mesi. Gli psicologi saranno selezionati tramite lo scorrimento della graduatoria già approvata, e successivamente assegnati ai diversi distretti socio-sanitari della Asl Bari.

Le figure professionali lavoreranno in sinergia con medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e specialisti ambulatoriali, garantendo un accesso rapido e qualificato all’assistenza psicologica primaria. Tra le attività previste: interventi su difficoltà di adattamento, disagi emotivi transitori, sintomi ansioso-depressivi, problematiche legate al ciclo di vita, supporto alla cronicità, aderenza ai percorsi di cura e promozione del benessere psicologico.

L’obiettivo dell’Azienda sanitaria è attivare il servizio nel minor tempo possibile, offrendo ai cittadini un sostegno concreto e immediato in ambito psicologico.