Al via la 4ª “Veleggiata Sotto l’Albero” nel Golfo di Manfredonia





Giunge alla sua 4ª edizione la “Veleggiata Sotto l’Albero”, l’evento organizzato dalla Gargano Sailing Club, scuola di vela con sede a Manfredonia e attiva su tutto il territorio del Gargano.

La manifestazione, che unisce la passione per il mare allo spirito natalizio, si svolgerà domenica 21 dicembre 2025, a partire dalle ore 09:30, presso il Centro Nautico Sportivo di Manfredonia, situato al Molo di Tramontana nel porto cittadino.

Nata con l’obiettivo di coniugare sport, condivisione e atmosfera festiva, la Veleggiata non è una regata competitiva, ma una vera e propria festa del mare aperta a tutti: velisti esperti, famiglie, appassionati e curiosi. Le acque del Golfo di Manfredonia saranno animate da imbarcazioni addobbate a tema natalizio ed equipaggi in costume, regalando uno spettacolo suggestivo e unico.

Dalle edizioni precedenti emerge il forte valore educativo e sociale dell’iniziativa, ormai appuntamento fisso del calendario cittadino, che punta ad avvicinare le nuove generazioni alla vela e a valorizzare il patrimonio naturale del Gargano anche in chiave invernale.

Programma della giornata

• Ore 09:30 – Ritrovo presso il Centro Nautico Sportivo di Manfredonia

• Ore 10:00 – Partenza della Veleggiata nelle acque del Golfo

• Ore 13:00 – Cerimonia di premiazione presso il Centro Nautico Sportivo, con brindisi e auguri natalizi

Oltre ai riconoscimenti sportivi, sarà assegnato un premio speciale all’imbarcazione meglio decorata, per valorizzare la creatività e l’originalità degli equipaggi che sapranno interpretare al meglio lo spirito del Natale.

La Gargano Sailing Club invita tutta la cittadinanza, i turisti e gli amanti dello sport a partecipare a questa mattinata speciale, durante la quale il mare d’inverno si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico di festa, colori e condivisione.

Informazioni:

📞 338 1225841 – Gargano Sailing Team



