Serie B, il Bari cade al San Nicola: il Catanzaro vince 2-1
FRANCESCO LOIACONO – Il Bari esce sconfitto dal confronto con il Catanzaro, che si impone per 2-1 allo stadio San Nicola nella diciassettesima giornata del girone di andata del campionato di Serie B.
Nel primo tempo sono i biancorossi a rendersi pericolosi per primi: al 7’ Maggiore, di testa, non riesce però a dare la giusta forza alla conclusione. Al 17’ risponde il Catanzaro con Iemmello, che colpisce la traversa con un colpo di testa. Gli ospiti passano in vantaggio al 30’: su cross di Petriccione, Pomtisso controlla e calcia al volo di destro battendo il portiere. Al 36’ Favasuli, sempre per il Catanzaro, prova il sinistro ma non inquadra la porta.
Nella ripresa il Catanzaro parte forte e al 4’ trova il raddoppio: ancora Petriccione protagonista con il cross, sul quale Antonini svetta di testa firmando lo 0-2. Il Bari prova a reagire: al 9’ Verreth non riesce a concretizzare una buona occasione, mentre al 21’ Moncini spreca da posizione favorevole.
Il forcing finale dei padroni di casa viene premiato solo nei minuti di recupero. Al 93’ l’arbitro concede un calcio di rigore per un fallo di Liberali su Maggiore: dal dischetto Bellomo è preciso e accorcia le distanze, fissando il risultato finale sull’1-2.
Il Bari tornerà in campo nella diciottesima giornata di andata di Serie B sabato 27 dicembre alle ore 19.30, ancora al San Nicola, contro l’Avellino.