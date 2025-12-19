Foggia celebra la “Giornata Internazionale dei Migranti''

Il Centro Culturale Islamico di Foggia Bangladesh (CCIFB) ha celebrato giovedì la “Giornata Internazionale dei Migranti” nel cuore della città, organizzando una donazione di sangue con l'Autoemoteca dell’ASL di Foggia. Questa ricorrenza, osservata a livello mondiale ogni 18 dicembre, è dedicata alla tutela della dignità e dei diritti dei migranti. In occasione di questa giornata a Foggia, il CCIFB ha evidenziato l’importanza di promuovere l’integrazione degli immigrati con la comunità locale e l’amministrazione italiana, un obiettivo che richiede l’impegno di tutti.

La donazione del sangue si è svolta davanti al pronao della villa comunale “Parco Karol Wojtyla”, uno dei parchi più frequentati di Foggia, con il sostegno del Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Policlinico Foggia” e di diversi assessorati del Comune di Foggia, rispettando il protocollo del sistema sanitario italiano. Sotto la supervisione del Dott. Tommaso Granato, Direttore del Centro Trasfusionale, migranti regolari provenienti da vari Paesi hanno donato volontariamente il sangue, dimostrando un forte impegno al servizio dell’umanità e offrendo un gesto di solidarietà alla popolazione di Foggia.

L’evento di donazione del sangue organizzato dal CCIFB ha visto la partecipazione di importanti rappresentanti istituzionali, tra cui l’Assessore alla Sicurezza e Legalità del Comune di Foggia Giulio De Santis, il Comandante dei Vigili del Fuoco di Arch. Giulio Capuano, la Pro Rettrice vicaria dell’Università di Foggia Prof.ssa Donatella Curtotti, il Presidente dell’AVIS Giacomo De Varti, il Direttore del Dipartimento di Neuroscienze e il Direttore della Struttura Complessa di Neurologia Ospedaliera del Policlinico Riuniti Dott. Ciro Mundi.

Il Centro Culturale Islamico di Foggia Bangladesh (CCIFB) ha espresso profonda gratitudine al Policlinico, all’ASL e al Comune, così come all’Ufficio Vescovile, all’Ufficio del Prefetto, alla DIGOS della Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale della Guardia di Finanza, al Comando della Polizia Locale, al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al Centro di Servizio al Volontariato (CSV), all’Associazione di volontariato L'aquilone e ai vari organi di stampa locali per la preziosa collaborazione nell’organizzazione delle attività legate alla “Giornata Internazionale dei Migranti”.