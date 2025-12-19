Alberobello: domenica 21 dicembre “Aspettando Babbo Natale” tra magia e divertimento

ALBEROBELLO - Alberobello si prepara a un pomeriggio di festa per bambini e famiglie nell’ambito del programma, il calendario di eventi natalizi promosso dal Comune per animare il periodo delle festività.

Domenica 21 dicembre, a partire dalle ore 17:00, la città offrirà due appuntamenti imperdibili. In Piazza del Popolo, Minnie e Topolino Deluxe accoglieranno i più piccoli per momenti di animazione e foto ricordo. La magia continuerà con l’arrivo della mascotte di Babbo Natale, che distribuirà un piccolo regalo a tutti i bambini presenti. L’evento proseguirà con baby-dance e truccabimbi natalizio a cura de L’Isola del Sorriso, per far giocare e divertire grandi e piccoli.

Contemporaneamente, in Largo Martellotta, si terrà la suggestiva calata di Babbo Natale, organizzata dalla Pro Loco di Alberobello in collaborazione con il GASP – CAI di Gioia del Colle, uno spettacolo emozionante nel cuore dei Trulli che saprà incantare l’intera famiglia.

L’Amministrazione Comunale invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi per vivere insieme la magia del Natale, tra tradizione, spettacolo e sorrisi.