Brindisi punta sull’innovazione digitale per una Protezione Civile più efficiente



Già 25 Comuni pugliesi utilizzano Tegis, il primo sistema certificato ACN per la gestione integrata delle emergenze. La piattaforma e il progetto Brindisi Smart City Port disegnano un ecosistema digitale avanzato per il monitoraggio del territorio e la gestione dei rischi





BRINDISI - Brindisi compie un passo decisivo verso una Protezione Civile sempre più digitale e integrata. Con l’adozione della piattaforma TEGIS, il Comune di Brindisi entra nella rete dei 25 Comuni pugliesi che hanno scelto il primo sistema certificato ACN per la gestione integrata delle emergenze. La piattaforma, insieme al progetto "Brindisi Smart City Port" - avviato dal Comune di Brindisi in partnership con l’Università del Salento - è stata al centro della conferenza stampa ospitata stamane presso il Centro Polifunzionale della Protezione Civile di Brindisi.





Sono intervenuti: Daniela Maglie, Assessore con deleghe a Personale, Contenzioso e Affari Generali del Comune di Brindisi, Antonio Claudio Orefice, Dirigente del Settore di Polizia Locale, Sicurezza Urbana e Protezione Civile del Comune di Brindisi, Francesco Maria Ermani, Disaster Manager e CEO di TEGIS e, connessa da remoto, Antonella Longo, docente in database and big data management all’Università del Salento.





Nel corso del 2025, il Comune di Brindisi si è dotato di due componenti della piattaforma TEGIS, strettamente connessi al Piano comunale di Protezione Civile nativo digitale: un innovativo sistema di gestione delle calamità, di cui sono dotati il Servizio comunale di P.C e il Centro operativo Comunale (C.O.C), e un nuovo sistema di allertamento della popolazione certificato dall’Autorità per la Cybersicurezza Nazionale. Ogni cittadino, residente e non, potrà scaricare "App24", in cui è attivo il canale Tegis24 per le comunicazioni durante l’emergenza.





Il rinnovamento della Protezione Civile di Brindisi prosegue attraverso strumenti paralleli e complementari: l’adozione di TEGIS, il progetto "Brindisi Smart City Port" e la creazione del nuovo Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile. Come ha sottolineato Antonio Claudio Orefice, Dirigente del Settore di Polizia Locale, Sicurezza Urbana e Protezione Civile del Comune di Brindisi: «Oggi ripercorriamo non solo le attività svolte, ma anche le tante iniziative che – nell’ultimo anno e mezzo – hanno contribuito al rilancio della Protezione Civile Comunale: in primis, l'approvazione del nuovo Piano di Protezione Civile digitalizzato grazie a TEGIS, in un formato intellegibile da tutta la popolazione, semplicemente collegandosi al sito del Comune. Accanto a questa iniziativa, segnalo la costituzione del nuovo Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, che rappresenta un organismo pienamente comunale, formato da 32 elementi, tra cui alcuni ex Vigili del Fuoco, ufficiali della Guardia di Finanza e una psicologa. Uno strumento ulteriore e fondamentale per la sicurezza di tutti i cittadini».





L’Assessore Daniela Maglie, che ha portato i saluti del Sindaco Giuseppe Marchionna, ha dichiarato: «La Protezione Civile rappresenta per i cittadini quel senso di sicurezza e di serenità che una struttura amministrativa deve sempre trasmettere. Cogliamo l’occasione, come Amministrazione comunale, per ringraziare tutti i volontari e tutti coloro che fanno parte della Protezione Civile: grazie a loro, la nostra città si sente più sicura e pronta ad affrontare ogni sfida».





Francesco Maria Ermani, CEO & Founder di TEGIS, ha commentato: «Oggi condividiamo con la popolazione un percorso virtuoso in materia di Protezione Civile, che prevede l'adozione a Brindisi di un sistema di allertamento comunale, preceduto dall'adozione di un sistema di gestione delle calamità. Un sistema innovativo che permette al Sindaco e al Centro Operativo Comunale di fare valutazioni in materia di calamità in tempo reale e di gestire al meglio le emergenze. Oggi è anche un’occasione preziosa per presentare pubblicamente la piattaforma TEGIS, il nuovo sistema di allertamento della popolazione capace di coordinare tutto il ciclo dell’emergenza: dalla pianificazione alla gestione dell’emergenza fino al ritorno alla normalità».





Brindisi Smart City Port: un ecosistema digitale per la prevenzione e la gestione delle emergenze





L’incontro è stato anche l’occasione per presentare il progetto "Brindisi Smart City Port": il Comune di Brindisi, in partnership con l'Università del Salento, ha avviato il Lotto 7 del progetto, un'iniziativa strategica finanziata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito del programma PAC Infrastrutture e Reti 2014-2020. Un passo decisivo verso la trasformazione digitale della città, che dota l'Amministrazione comunale di strumenti all'avanguardia per il monitoraggio ambientale, la prevenzione dei rischi idrogeologici, la gestione coordinata delle emergenze e degli eventi pubblici nell'area portuale (Waterfront). Grazie al nuovo sistema, attivo 24 ore su 24, la Control Room comunale potrà disporre di un quadro operativo in tempo reale, interfacciato con la piattaforma TEGIS e con i sistemi regionali di Protezione Civile.

Antonella Longo, docente all’Università del Salento, ha raccontato nei dettagli il progetto: «Al centro del sistema, una piattaforma di early warning che integrerà sensori IoT di ultima generazione, telecamere intelligenti con algoritmi di intelligenza artificiale, droni per il monitoraggio aereo, stazioni meteo e meteo-radar per la previsione di eventi meteorologici estremi. Particolare attenzione sarà rivolta alla sicurezza degli eventi pubblici: il sistema consentirà il monitoraggio dei flussi di persone attraverso varchi intelligenti con validazione tramite QR code, telecamere contapersone e radar a onde millimetriche, garantendo la gestione sicura delle manifestazioni nel rispetto delle direttive ministeriali e la simulazione dell'evacuazione in caso di eventi. Infine, schermi LED informativi distribuiti nell'area consentiranno la comunicazione diretta con i partecipanti, anche in situazioni di emergenza».





TEGIS: sicurezza, innovazione ed efficienza





TEGIS è una piattaforma GIS avanzata per la digitalizzazione dei Piani di Protezione Civile Comunale. È l’unico software SaaS in cloud certificato dall’Autorità per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) per la sicurezza del territorio e la pianificazione di Protezione Civile, nonché l’unica soluzione in Italia a realizzare Piani Comunali Nativi Digitali in linea con l’obbligo di legge vigente dal 2021. Oltre a Brindisi, la piattaforma è adottata da 25 Comuni pugliesi e quasi 200 Comuni in tutta Italia, coprendo 8.410 km² e contribuendo alla sicurezza di 2,6 milioni di abitanti.

TEGIS adotta un approccio integrato alla gestione dell’emergenza: monitora le vulnerabilità del territorio attraverso sensoristica avanzata, si integra con i sistemi regionali di Protezione Civile, supporta i Centri Operativi Comunali nelle esercitazioni e nelle attività operative e si collega ai sistemi di allertamento della popolazione. La piattaforma consente inoltre la redazione dei Piani di Safety per eventi e manifestazioni e semplifica le attività della Polizia Locale. In fase di pianificazione, TEGIS consente di individuare le minacce, mitigare i rischi e definire i modelli di intervento, mentre in caso di calamità supporta la gestione dell’emergenza e il ritorno alla normalità. Il sistema si articola in quattro componenti – app TEGIS per Sindaco e COC, App24 per l’allertamento della popolazione, il modulo SENSOR per gestire i dati dei sensori che monitorano il territorio e il modulo PEI per la tutela delle persone fragili – e si avvale di tre Intelligenze Artificiali sviluppate per l’inventario dei rischi e la gestione delle emergenze.

Con l’adozione di TEGIS e l’avvio del progetto "Brindisi Smart City Port", Brindisi conferma il ruolo della Puglia come ecosistema di innovazione nella Protezione Civile. Un sistema digitale avanzato, integrato e certificato, al servizio di una comunità più sicura, resiliente e pronta a ogni sfida.