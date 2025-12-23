Alberobello si illumina di luce e speranza: tornano il Presepe di Luce e il Presepe Vivente

ALBEROBELLO – La Città dei Trulli si prepara a vivere uno dei momenti più intensi del Natale con il ritorno dei due eventi simbolo delle festività: la 55a edizione dele la 5a edizione del. Entrambi sono organizzati dall’Associazione di Promozione Sociale Da Betlemme a Gerusalemme, con il sostegno del Comune di Alberobello e il coinvolgimento attivo della comunità locale.

Due esperienze complementari, unite da un filo narrativo comune: attraversare il buio per riconoscere la Luce che nasce, una Luce che non elimina la notte ma la trasforma in speranza, attesa e rinascita.

Il Presepe di Luce – 5a edizione

Già visitabile fino al 2 febbraio 2026, il Presepe di Luce si snoda tra Via Monte Santo e Via Monte Adamello, una nuova area della città da scoprire. Il percorso, libero, gratuito e senza prenotazione, accompagna i visitatori attraverso installazioni luminose, testi biblici e messaggi sonori capaci di parlare al cuore e stimolare la riflessione.

Il Presepe di Luce custodisce e prolunga nel tempo i messaggi del Presepe Vivente, trasformando Alberobello in un luogo di silenzio e contemplazione: «Ti cerco nel buio ed ecco un Bambino che dorme sereno e porta la pace, un Bambino che dorme nel fieno e porta la Luce».

Il Presepe Vivente – 55a edizione

Dal 26 al 29 dicembre 2025, il Rione Aia Piccola si trasforma in una piccola Alberobello di fine Ottocento, accogliendo la 55a edizione del Presepe Vivente, una delle rappresentazioni più longeve d’Italia. Il tema di quest’anno, “Quanto dura la notte”, guida i visitatori attraverso scene di vita popolare: la fatica, la paura, la solitudine ma anche la cura, l’attesa e la speranza, fino alla nascita di Gesù.

Oltre 200 figuranti, tra bambini, giovani e adulti, animano il presepe, trasformando la visita in un’esperienza immersiva e condivisa. Il percorso dura circa 90 minuti, con possibilità di entrare nei trulli storici. L’ingresso è gratuito per il Presepe di Luce e a prenotazione obbligatoria per il Presepe Vivente tramite l’app Bookizon.

Un progetto di comunità

Questi eventi non sono solo momenti di spettacolo, ma un vero progetto comunitario che coinvolge volontari, famiglie, associazioni e parrocchie. Ogni anno, il lavoro corale rinnova una tradizione capace di parlare al presente, offrendo un Natale autentico, vicino all’essenziale e lontano dal consumismo.

Informazioni utili

Presepe di Luce – 5a edizione

📍 Via Monte Santo – Via Monte Adamello

🕯 Tutti i giorni dal tramonto all’alba

📅 Fino al 2 febbraio 2026

🎟 Ingresso libero e gratuito

Presepe Vivente – 55a edizione

📍 Rione Aia Piccola

📅 Dal 26 al 29 dicembre 2025

🎟 Prenotazione obbligatoria tramite app Bookizon

Per ulteriori informazioni: 3313451991