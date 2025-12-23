Taranto, visita del Presidente Emiliano all’ospedale San Cataldo: lavori in dirittura d’arrivo

TARANTO – Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha visitato questo pomeriggio l’ospedale San Cataldo di Taranto per fare il punto sui lavori e confrontarsi con il management e una rappresentanza del personale ASL. L’incontro ha consentito di condividere il cronoprogramma delle attività residue e i prossimi passi necessari per arrivare alla piena operatività della struttura.

«L’inizio dei lavori è stato difficoltoso, ma nonostante i due anni di emergenza Covid siamo stati rapidissimi», ha dichiarato Emiliano. «L’ospedale San Cataldo è una delle strutture più complesse, grandi e moderne di tutta la Puglia. La partita è quasi finita, la stiamo vincendo, ma va conclusa rapidamente. Questa è una delle cose più importanti che ho seguito in dieci anni».

Il presidente ha inoltre precisato che la legge per trasformare il San Cataldo in azienda autonoma è già pronta e attende il riconoscimento del Ministero. Sull’ipotesi di chiudere il pronto soccorso del S.S. Annunziata per trasferirlo qui, Emiliano ha spiegato che «la città deve avere almeno due pronto soccorsi» e che per farlo occorrono nuove assunzioni e fondi ministeriali.

Anche il Commissario straordinario della ASL Taranto, Vito Gregorio Colacicco, ha sottolineato l’importanza della struttura: «Sarà un luogo di cura, formazione e ricerca, volto a valorizzare le eccellenze professionali e a rendere la sanità tarantina sempre più pronta a rispondere alle esigenze dei cittadini».

La struttura, uno dei più grandi ospedali a corpo unico del Sud Italia, ha già completato l’appalto principale, ottenendo anche l’agibilità degli spazi destinati agli uffici della direzione. La seconda fase, relativa alla fornitura di arredi e grandi macchine, è già in corso: sono state consegnate due TAC e due risonanze magnetiche, e entro maggio arriveranno le altre previste. In parallelo proseguono lavori di completamento come la copertura dei parcheggi dipendenti con pannelli solari.

È stato finanziato anche il polo didattico, che ospiterà aule e laboratori per i corsi di laurea, con progetto già approvato e prossime fasi di conferenza dei servizi e avvio lavori.

All’incontro erano presenti, tra gli altri, il Sindaco di Taranto Piero Bitetti e il vicesindaco Mattia Giorno.