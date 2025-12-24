Lecce 21 dicembre 2025: Presentazione del libro "Favole al Contrario" di Daniela Guercia - Le video-interviste
LECCE - Proseguono gli eventi nella città di Lecce: domenica 21 dicembre 2025, alle ore 18:00 presso la Biblioteca Ognibene nel Complesso degli Agostiniani in Via Michele De Pietro n°45, si é tenuta con grande successo di pubblico la presentazione del libro dal titolo "Favole al contrario" a cura dell'autrice Daniela Guercia, un’opera realizzata con il supporto della Parsec 3.26, casa editrice Kurumuny.
L'evento, patrocinato dalla Pro Loco Lecce APS, ha visto la presenza della stessa autrice moderato dalla Prof.ssa Maria Gabriella De Judicibus, Presidente Pro Loco Lecce APS. Nel finale un meraviglioso intervento musicale a cura del cantautore Pino Ingrosso.
Interviste a DANIELA GUERCIA (Autrice) e GIOVANNI CHIRIATTI (Editore). Interviste, riprese e montaggio a cura di DANIELE MARTINI.