All’Ospedale 'Veris Delli Ponti' di Scorrano la cerimonia di donazione dell’Associazione 'Il Tuo Sorriso, il Nostro Ricordo'



SCORRANO (LE) – Si è svolta questa mattina, presso il Reparto di Psichiatria (SPDC) dell'Ospedale "Veris Delli Ponti" di Scorrano, la cerimonia ufficiale di donazione promossa dall'Associazione di Volontariato Il Tuo Sorriso, il Nostro Ricordo di Martano.





L’associazione ha consegnato al reparto nove televisori, un amplificatore stereo e un biliardino, strumenti pensati per migliorare il benessere psico-fisico delle persone ricoverate per favorire momenti di svago, socializzazione e quotidianità all’interno del percorso terapeutico. Il valore complessivo dei materiali donati è pari a 3.000 euro, raccolti durante gli eventi estivi conclusi con il Memorial dello scorso 21 agosto.





Questa iniziativa rientra nella missione dell’associazione, nata per preservare il ricordo di Simone e Francesca e trasformarlo in azioni concrete a favore del territorio e delle realtà socio-sanitarie locali.





Alla cerimonia erano presenti i direttori sanitari, i dirigenti medici e i rappresentanti istituzionali, tra cui il sindaco di Martano e presidente della Provincia di Lecce, Fabio Tarantino, e il sindaco di Scorrano, Mario Pendinelli, che hanno espresso profonda gratitudine verso l’associazione e verso i giovani che ne fanno parte.





Un ringraziamento particolare è stato rivolto dalla caposala Adriana Cocciolo, prezioso "anello di congiunzione" tra il reparto e i ragazzi dell’associazione. Tra le autorità presenti, il Direttore Sanitario Aziendale ASL Lecce Dott.ssa Maria Nacci, il Direttore Dipartimento Salute Mentale ASL Lecce, Dott. Serafino De Giorgi, il Direttore del Dipartimento Reti Ospedaliere ASL Lecce, il Dott. Osvaldo Maiorano, il Direttore del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura del Presidio Ospedaliero di Scorrano Dott. Francesco Macri. A più voci è stato sottolineato come la scelta di destinare la donazione proprio al reparto di Psichiatria rappresenti un gesto di grande sensibilità e attenzione: "Prendersi cura del benessere psico-fisico di chi vive momenti di fragilità è fondamentale. Che questa attenzione provenga da giovani del territorio rende il gesto ancora più ammirevole e significativo".





L’associazione ha ricevuto una targa ricordo, donata dal reparto come segno di riconoscenza per l’impegno profuso nel sostenere la salute mentale e i bisogni della comunità.





La cerimonia è stata arricchita da un vivace momento musicale curato dai Vasapiedi con Damiano Mulino, che ha contribuito a creare un clima di partecipazione e vicinanza emotiva.