Altamura: uomo di 70 anni muore travolto da un’auto sulla provinciale per Corato

ALTAMURA - Tragico incidente stradale ieri sera, sabato 13 dicembre, ad. Un uomo di 70 anni è stato investito mentre camminava lungo la, nei pressi di una sala ricevimenti.

L’automobilista ha immediatamente fermato il veicolo per prestare soccorso e ha contattato il 118, ma all’arrivo dei sanitari per l’anziano non c’era più nulla da fare.

Le autorità hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.