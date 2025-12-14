Altamura: uomo di 70 anni muore travolto da un’auto sulla provinciale per Corato
ALTAMURA - Tragico incidente stradale ieri sera, sabato 13 dicembre, ad Altamura. Un uomo di 70 anni è stato investito mentre camminava lungo la provinciale Altamura-Corato, nei pressi di una sala ricevimenti.
L’automobilista ha immediatamente fermato il veicolo per prestare soccorso e ha contattato il 118, ma all’arrivo dei sanitari per l’anziano non c’era più nulla da fare.
Le autorità hanno avviato gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.
Tags: CRONACA