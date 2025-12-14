Paura nel Leccese: auto di un commerciante presa di mira da colpi di fucile tra Lequile e San Donato

LECCE - Atto intimidatorio la scorsa notte tra, in Salento. L’auto di un commerciante è stata colpita da due proiettili mentre era parcheggiata nel cortile di una villa.

A sparare sarebbero stati sconosciuti a bordo di un veicolo risultata rubata. La vettura presa di mira appartiene a un 53enne proprietario di un negozio di articoli per animali. L’auto utilizzata per l’attentato è una Ford Mustang, rubata a Surbo e successivamente ritrovata bruciata alla periferia di Lecce.

Sul caso indagano i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’intimidazione e identificando i responsabili.