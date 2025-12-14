Bari Puglia International Film Festival: annunciati i vincitori della prima edizione

– Si è conclusa con successo la, il festival internazionale dedicato ai cortometraggi ideato da Dario Pierri e patrocinato dal Comune di Bitritto e da Apulia Film Commission. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri sera presso il, con il sostegno de Il Sottano di Bacco, Il Cigno Accademia di Danza, Gelsorosso Editore ed English Express.

La manifestazione ha visto 63 iscrizioni e 28 opere selezionate provenienti da 17 Paesi: Italia, Stati Uniti, Canada, Francia, Spagna, Singapore, Cina, Cuba, Colombia, Brasile, Lettonia, Albania, Israele, Belgio, Malta e Polonia.

I vincitori principali

Il premio Miglior Film è andato a The Little Theatre Story di Sarah Navratil (USA), una commedia su otto amici eccentrici che affrontano imprevisti teatrali dietro le quinte, premiata per la dedizione nel ricreare leggerezza e divertimento. La Miglior Regia è stata assegnata a La valse des adieux – version italienne di Louis Salvatore Bellanti (Italia/Francia), un’intensa esplorazione della vita di Camille Claudel negli ultimi anni, tra ricordi dolorosi e sogni perduti. Il premio Miglior Attore/Attrice è andato a Lucie en Re di Nicolas Novak (Francia), storia di un’insegnante disillusa che riscopre leggerezza e imprevedibilità durante un viaggio solitario. La Miglior Fotografia è stata premiata a Corner of My Eye di Tomas Carrera Talamantes (USA), che racconta il percorso di Ben, improvvisamente cieco, e della sua fidanzata Uma tra ricordi e incertezze del futuro.

Per la sezione Soggetti e Sceneggiature, realizzata in collaborazione con la scuola di cinema TRACCE, il premio Miglior Soggetto è stato assegnato a Fabrizio Giovanardi per Radical, e ad Alessio Coccia, Lorenzo Garofalo e Gianluca Tria per Lo Sconosciuto. La Migliore Sceneggiatura è andata a Valerio Maria Sessa per Come Le Alici e a Luca Grimaldi per The Writers Room.

I vincitori avranno accesso a percorsi di tutoraggio personalizzati, contributi economici e la possibilità di presentare le proprie opere in un incontro riservato con il produttore premio Oscar Nicola Giuliano (La Grande Bellezza, Youth, È stata la mano di Dio) presso Indigo Film a Roma.

La prima edizione del BPIFF conferma la vitalità creativa del panorama internazionale e nazionale dei cortometraggi, valorizzando giovani talenti e professionisti affermati e consolidando Bari come nuova vetrina del cinema internazionale.

Per maggiori informazioni:

📧 bpinternationalfilmfest@gmail.com

🌐 www.bpiff.com