Bari Puglia International Film Festival: annunciati i vincitori della prima edizione
BARI – Si è conclusa con successo la prima edizione del Bari Puglia International Film Festival (BPIFF), il festival internazionale dedicato ai cortometraggi ideato da Dario Pierri e patrocinato dal Comune di Bitritto e da Apulia Film Commission. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri sera presso il Castello Baronale di Bitritto, con il sostegno de Il Sottano di Bacco, Il Cigno Accademia di Danza, Gelsorosso Editore ed English Express.
La manifestazione ha visto 63 iscrizioni e 28 opere selezionate provenienti da 17 Paesi: Italia, Stati Uniti, Canada, Francia, Spagna, Singapore, Cina, Cuba, Colombia, Brasile, Lettonia, Albania, Israele, Belgio, Malta e Polonia.
I vincitori principali
Il premio Miglior Film è andato a The Little Theatre Story di Sarah Navratil (USA), una commedia su otto amici eccentrici che affrontano imprevisti teatrali dietro le quinte, premiata per la dedizione nel ricreare leggerezza e divertimento. La Miglior Regia è stata assegnata a La valse des adieux – version italienne di Louis Salvatore Bellanti (Italia/Francia), un’intensa esplorazione della vita di Camille Claudel negli ultimi anni, tra ricordi dolorosi e sogni perduti. Il premio Miglior Attore/Attrice è andato a Lucie en Re di Nicolas Novak (Francia), storia di un’insegnante disillusa che riscopre leggerezza e imprevedibilità durante un viaggio solitario. La Miglior Fotografia è stata premiata a Corner of My Eye di Tomas Carrera Talamantes (USA), che racconta il percorso di Ben, improvvisamente cieco, e della sua fidanzata Uma tra ricordi e incertezze del futuro.
Per la sezione Soggetti e Sceneggiature, realizzata in collaborazione con la scuola di cinema TRACCE, il premio Miglior Soggetto è stato assegnato a Fabrizio Giovanardi per Radical, e ad Alessio Coccia, Lorenzo Garofalo e Gianluca Tria per Lo Sconosciuto. La Migliore Sceneggiatura è andata a Valerio Maria Sessa per Come Le Alici e a Luca Grimaldi per The Writers Room.
I vincitori avranno accesso a percorsi di tutoraggio personalizzati, contributi economici e la possibilità di presentare le proprie opere in un incontro riservato con il produttore premio Oscar Nicola Giuliano (La Grande Bellezza, Youth, È stata la mano di Dio) presso Indigo Film a Roma.
La prima edizione del BPIFF conferma la vitalità creativa del panorama internazionale e nazionale dei cortometraggi, valorizzando giovani talenti e professionisti affermati e consolidando Bari come nuova vetrina del cinema internazionale.
Per maggiori informazioni:
📧 bpinternationalfilmfest@gmail.com
🌐 www.bpiff.com