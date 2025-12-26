“Andiamo a scuola: Bari per la sostenibilità”, nuovo progetto di educazione ambientale per i più piccoli

BARI - Al via all’inizio del nuovo anno il progetto di educazione ambientale rivolto ai bambini dei nidi e delle scuole d’infanzia comunali di Bari. L’iniziativa, intitolata “Andiamo a scuola: Bari per la sostenibilità”, coinvolgerà circa 200 bambini e bambine e punta a promuovere la tutela dell’ambiente e comportamenti sostenibili fin dalla più giovane età, con particolare attenzione alla raccolta differenziata e alla gestione corretta dei rifiuti di imballaggio.A gestire le attività educative sarà l’associazione “Everything is Connected”, iscritta alla Consulta comunale dell’Ambiente e con esperienza significativa in materia, tra cui la realizzazione per la Regione Puglia del primo prototipo di “emozionario ambientale”, un dizionario scientifico a guida emotiva. Le attività saranno modulate in base alle diverse fasce d’età e prevedono il coinvolgimento di volontari e associazioni afferenti alla Consulta Ambiente.Il percorso educativo comprenderà lezioni frontali, laboratori creativi e momenti di restituzione pubblica. Temi chiave come fast fashion, inquinamento, povertà e spreco alimentare, riciclo e gestione dei rifiuti saranno affrontati attraverso un modello flessibile e adattabile ai bambini tra 1 e 6 anni. Per ogni tema saranno individuate azioni concrete e misurabili, volte a ridurre la produzione di CO2 e di altri inquinanti. Durante le attività saranno raccolti contenuti visivi (foto, video, interviste) da utilizzare per promuovere la campagna di comunicazione collegata all’evento di fine anno scolastico.Gli staff educativi dei nidi e delle scuole d’infanzia partecipanti potranno integrare il percorso con ulteriori tematiche, adattandolo alle esigenze specifiche delle classi.L’assessora al Clima, transizione ecologica e Ambiente Elda Perlino, sottolinea l’importanza di investire sui più piccoli: “Bambini e bambine tra 1 e 6 anni sono in una fase in cui i processi cognitivi sono in formazione: vogliamo che siano i nostri alleati più forti per innescare un cambiamento positivo anche negli adulti di riferimento”.Il progetto, finanziato con risorse comunali e parte di un più ampio percorso educativo che coinvolge anche Conai, affronterà anche il fenomeno dell’abbandono improprio dei rifiuti, una criticità diffusa in città con impatti negativi sull’igiene urbana e sulla qualità della vita. La campagna di sensibilizzazione integrerà le attività di controllo e sanzionatorie, con l’obiettivo di promuovere comportamenti corretti e favorire il passaggio verso un’economia circolare e una gestione virtuosa dei rifiuti.