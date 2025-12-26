Tentato furto a Taranto: arrestato 33enne dai Carabinieri

TARANTO - Prosegue senza sosta l’attività di controllo del territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Taranto, nell’ambito di servizi coordinati dal Comando Provinciale finalizzati alla prevenzione dei reati predatori e al rafforzamento della sicurezza urbana.Nei giorni scorsi, la Sezione Radiomobile ha arrestato in flagranza di reato un 33enne tarantino, ritenuto presunto responsabile di tentato furto aggravato in concorso.L’intervento è avvenuto durante un servizio di pattugliamento pomeridiano, quando una segnalazione al numero di emergenza 112 NUE ha permesso di indirizzare tempestivamente le pattuglie verso il centro cittadino. Intorno alle 16.00, due soggetti hanno tentato di introdursi in un’abitazione privata dopo aver forzato la porta d’ingresso. Il furto non è stato completato grazie alla pronta reazione dei residenti, che hanno messo in fuga i malviventi.Il rapido intervento dei Carabinieri, già presenti sul territorio, ha permesso di intercettare e bloccare uno dei due sospetti nei pressi del portone condominiale, mentre il complice è riuscito a fuggire.Il 33enne è stato condotto negli uffici dell’Arma per gli accertamenti. A seguito della denuncia della vittima e delle formalità di rito, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione, fatta salva la presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.Le indagini proseguono per identificare il secondo soggetto coinvolto e verificare eventuali responsabilità in episodi analoghi. L’episodio conferma l’efficacia dei servizi coordinati dal Comando Provinciale di Taranto, che garantiscono una presenza costante dell’Arma e risposte tempestive alle segnalazioni dei cittadini.