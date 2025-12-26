Natale in Musica: The Joyful Chorus in concerto a Santa Fara

BARI - Sabato 27 dicembre alle 20.30, nella basilica di Santa Fara a Bari, per la rassegna “Natale in Musica”, realizzata con il contributo del Municipio II del Comune di Bari, si esibirà il gruppo The Joyful Chorus con il concerto gratuito “Praise the Lord tour”.Con oltre vent’anni di attività artistica, il gruppo – il cui nome completo è The Joyful Chorus for Mariagrazia Baldassarre – rappresenta una delle realtà gospel più longeve e riconosciute del territorio pugliese. Nato nel 1999 da un’idea del maestro Roberto Angiulo, il coro ha saputo costruire negli anni un’identità sonora autentica, capace di unire la tradizione degli spiritual afroamericani a una sensibilità interpretativa moderna e profondamente emozionale.La formazione, composta da un ensemble vocale di circa dodici elementi accompagnati da musicisti in base alle occasioni, propone un repertorio che attraversa i grandi classici del gospel, brani contemporanei e arrangiamenti originali. Ogni esibizione si distingue per intensità, cura musicale e una forte capacità comunicativa, trasformando il concerto in un’esperienza collettiva di partecipazione e gioia.Attivo in rassegne culturali, festival, eventi istituzionali e cerimonie, The Joyful Chorus ha portato la propria voce in numerosi contesti della provincia di Bari, confermandosi come un punto di riferimento per chi cerca qualità artistica e un impatto emotivo immediato.La direzione di Angiulo, attenta tanto alla precisione vocale quanto alla dimensione espressiva, guida il gruppo in un percorso che valorizza la coralità, la spiritualità e la forza aggregativa della musica gospel. Il maestro è, infatti, una figura di riferimento per la musica corale in Puglia: un direttore capace di trasformare ogni ensemble in un luogo di crescita artistica e umana. La sua esperienza nel repertorio gospel e spiritual, unita a una profonda conoscenza della vocalità, dà vita a interpretazioni coinvolgenti e ricche di energia.Con il “Praise the Lord tour” il gruppo si sta esibendo in giro per la Puglia. Anche in questo concerto, penultimo della rassegna voluta dalla Commissione Sport e Cultura del Municipio II, sarà proposto un programma incentrato sulle melodie gospel e sugli spiritual più noti del repertorio tradizionale, valorizzando la grande tradizione afroamericana e affiancandola ai canti tipici del periodo natalizio che stiamo vivendo.Basilica Santa Fara - via Generale N. Bellomo 94 – BariInfoline: 3711929045Inizio attività: 20.30 (ingresso libero)