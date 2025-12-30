Antonino, esce il nuovo singolo ''Hallelujah”









Antonino - Ph. By Fabrizio Cestari

''Hallelujah”è il nuovo singolo di Antonino, una sorpresa che arriva in punta di piedi, ma capace di aprire uno spazio di silenzio, ascolto e profondità. Un brano che non chiede attenzione, ma presenza; che non impone una voce, ma invita ad accoglierla.

Scritto e composto da Leonard Cohen, “Hallelujah” viene reinterpretato da Antonino con un’intensità nuova e personale, che si allontana da ogni esercizio di stile per trasformarsi in un atto emotivo autentico. La collaborazione con WeREvolution amplifica questa visione, donando al brano una dimensione corale e spirituale, quasi rituale, in cui le voci si intrecciano e si sostengono, lasciando spazio al respiro, al tempo, alla verità del sentimento.

La produzione del singolo è firmata da Giulio Farigliosi, pianista e tastierista di Antonino, che ne ha curato l’equilibrio emotivo e sonoro, scegliendo la sottrazione come forma di rispetto e trasformando “Hallelujah” in una pagina intima, sospesa, luminosa nella sua essenzialità. La release è pubblicata da Courage Live e distribuita da ADA Music.

Il concept visivo nasce dall’idea di trasformare questa interpretazione in un messaggio prezioso: una lettera d’amore che non si scrive con l’inchiostro, ma con la voce. Il cuore dell’artwork è una busta in velluto blu, simbolo di qualcosa custodito con cura, un pensiero che merita di essere svelato lentamente. A proteggerla, un sigillo in ceralacca rossa che non chiude ma custodisce: la delicatezza dell’emozione, la sacralità del ricordo, la sincerità del sentimento. L’incisione del monogramma diventa marchio poetico e identitario, un segno che suggella l’anima del progetto.

Con questa uscita speciale, Antonino invita ciascuno ad aprire metaforicamente quella busta e ad accogliere una verità semplice e luminosa: a volte la musica riesce a dire ciò che le parole non sanno raccontare. Il 24 dicembre, “Hallelujah” non sarà solo una canzone, ma un regalo, un atto di gratitudine, un abbraccio lasciato sotto l’albero in silenzio, per chi saprà ascoltarlo.

La pubblicazione di “Hallelujah” si inserisce all’interno di un momento artistico particolarmente significativo per Antonino, che nel 2025 celebra vent’anni di carriera con il progetto VENTI25, un percorso musicale e identitario che ripercorre e rinnova alcune delle tappe più importanti della sua storia artistica, aprendo al contempo un nuovo capitolo fatto di consapevolezza, maturità e visione.

A conferma di questo percorso, Antonino sarà tra gli ospiti musicali di “L’Anno che Verrà”, lo storico Capodanno di Rai 1, in diretta il 31 dicembre dal Lungomare Stefano Pugliese di Catanzaro Lido, cornice d’eccezione per salutare il 2025 e accogliere il 2026. Per il terzo anno consecutivo, dopo Crotone e Reggio Calabria, il Capodanno Rai torna in Calabria, confermandosi uno degli appuntamenti più seguiti e rappresentativi della televisione italiana.