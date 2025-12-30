Galatone accende il nuovo anno: il 1° gennaio torna 'Bar Italia – La Discoteca Italiana' in Piazza San Sebastiano



GALATONE (LE) - Il nuovo anno a Galatone si apre nel segno della festa, della musica e della condivisione. Giovedì 1° gennaio 2026, Piazza San Sebastiano tornerà ad animarsi con uno degli appuntamenti più attesi delle festività, un evento capace di unire tradizione e spettacolo e di richiamare in piazza cittadini e visitatori di ogni età.





Il pomeriggio prenderà il via alle ore 18.30 con la tradizionale Tombolata in Piazza, un momento di aggregazione molto sentito dalla comunità, pensato per vivere insieme l’atmosfera delle feste in un clima di allegria e partecipazione. Un appuntamento che, anno dopo anno, continua a rappresentare un simbolo di convivialità e di incontro nel cuore della città.





Con l’arrivo della sera, dalle ore 20.00, la piazza si trasformerà in una vera e propria discoteca a cielo aperto grazie allo spettacolo Bar Italia – La Discoteca Italiana (Christmas Edition), a ingresso libero e gratuito. Dal 2001, Bar Italia porta la grande musica italiana in versione dance nelle piazze d’Italia e all’estero, coinvolgendo intere generazioni e trasformando ogni evento in un’esperienza collettiva fatta di energia, ritmo ed emozioni.





Lo show proporrà le hit italiane più amate, remixate in chiave dance, accompagnate da animazione, ballerine, mascotte, scenografie spettacolari, laser show, effetti speciali e giochi di fuoco. Un format collaudato che saprà ancora una volta accendere la piazza e coinvolgere il pubblico in un’unica grande festa.





All’interno della serata sarà protagonista anche lo speciale "Nostalgia Canaglia – Dance ’90", un viaggio musicale nei mitici anni Novanta, capace di risvegliare ricordi, sorrisi e quella voglia di ballare che unisce generazioni diverse sotto lo stesso cielo.





L’iniziativa rientra nel calendario degli eventi di Natale a Galatone e rappresenta ormai un appuntamento identitario per la città: non solo uno spettacolo, ma un momento di condivisione e partecipazione che rinnova una tradizione molto amata, aprendo il nuovo anno all’insegna della musica e dello stare insieme.





Galatone sceglie così di iniziare l’anno in piazza, con la musica italiana protagonista e con l’energia di uno spettacolo che, ogni volta, sa rinnovarsi e sorprendere.