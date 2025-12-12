Apricena, tragedia sulla provinciale: muore 34enne in un incidente
APRICENA - Tragedia nel primo pomeriggio sulla provinciale che collega Apricena a San Nazario, dove una infermiera di 34 anni, Michela Ferrandino, di San Nicandro Garganico, ha perso la vita in un incidente stradale.
La 34enne era alla guida di un’utilitaria coinvolta nello schianto con un furgone. Al momento la dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.
Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 e la polizia di San Severo, impegnata nei rilievi per ricostruire l’accaduto.