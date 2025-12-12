Putignano, lunedì 15 dicembre la presentazione del libro del prof. Schittulli “Una vita per vincere il Cancro”

PUTIGNANO - Lunedì 15 dicembre, alle ore 18.00, la Sala del Consiglio Comunale di Putignano (Palazzo di Città, via Roma 8) ospiterà la presentazione di(Adda Editore), il libro-intervista del prof. Francesco Schittulli, senologo-chirurgo e oncologo, presidente nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), realizzato con il giornalista e scrittore Danilo Quinto.

Il volume, fresco di stampa, raccoglie ampi dialoghi del prof. Schittulli sull’oncologia e su temi di attualità, ed è arricchito da significative fotografie, molte in bianco e nero. La copertina ritrae l’autore insieme al suo maestro e amico, il prof. Umberto Veronesi. Il libro è dedicato alla famiglia del prof. Schittulli e ha l’obiettivo di sensibilizzare i lettori sull’importanza della prevenzione oncologica.

La presentazione si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Putignano, ing. Michele Vinella, e dell’Assessore all’Innovazione culturale e al Turismo, dott. Mariano Tommaso Intini. Parteciperà anche don Peppe Recchia, Arciprete della Chiesa Madre di San Pietro Apostolo di Putignano, mentre la moderazione sarà affidata alla giornalista di Telenorba Maria Liuzzi.

I proventi derivanti dalla vendita del libro, al prezzo di copertina di 15 euro, saranno devoluti alla LILT Bari. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione via email all’indirizzo bari@lilt.it o telefonicamente allo 080/5210404.