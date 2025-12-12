Putignano, lunedì 15 dicembre la presentazione del libro del prof. Schittulli “Una vita per vincere il Cancro”
PUTIGNANO - Lunedì 15 dicembre, alle ore 18.00, la Sala del Consiglio Comunale di Putignano (Palazzo di Città, via Roma 8) ospiterà la presentazione di “Una vita per il cancro” (Adda Editore), il libro-intervista del prof. Francesco Schittulli, senologo-chirurgo e oncologo, presidente nazionale della Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), realizzato con il giornalista e scrittore Danilo Quinto.
Il volume, fresco di stampa, raccoglie ampi dialoghi del prof. Schittulli sull’oncologia e su temi di attualità, ed è arricchito da significative fotografie, molte in bianco e nero. La copertina ritrae l’autore insieme al suo maestro e amico, il prof. Umberto Veronesi. Il libro è dedicato alla famiglia del prof. Schittulli e ha l’obiettivo di sensibilizzare i lettori sull’importanza della prevenzione oncologica.
La presentazione si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Putignano, ing. Michele Vinella, e dell’Assessore all’Innovazione culturale e al Turismo, dott. Mariano Tommaso Intini. Parteciperà anche don Peppe Recchia, Arciprete della Chiesa Madre di San Pietro Apostolo di Putignano, mentre la moderazione sarà affidata alla giornalista di Telenorba Maria Liuzzi.
I proventi derivanti dalla vendita del libro, al prezzo di copertina di 15 euro, saranno devoluti alla LILT Bari. Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’associazione via email all’indirizzo bari@lilt.it o telefonicamente allo 080/5210404.