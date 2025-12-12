Il Leon d’Oro riapre a Bari: nuova vita per uno dei luoghi simbolo della città

BARI - Dopo anni di chiusura, ilriapre le sue porte, inaugurando una nuova fase della sua storia ultracentenaria. Lo storico hotel, profondamente legato all’identità urbana di Bari, torna a essere punto di riferimento per cittadini e viaggiatori grazie a un importante progetto di riqualificazione firmato da Pantaleone Farace.

La struttura si presenta completamente rinnovata nelle 74 camere e negli spazi comuni, con un’offerta che integra ospitalità e ristorazione. Il nuovo ristorante interno e il suggestivo Roof Garden sono pensati come luoghi aperti alla città, destinati a diventare protagonisti della vita culturale e sociale barese.

La riapertura del Leon d’Oro rappresenta un segnale significativo per il territorio e contribuisce al processo di rigenerazione dell’area della Stazione Centrale, restituendo alla comunità uno dei suoi simboli più riconoscibili. L’inaugurazione ufficiale si terrà sabato 20 dicembre dalle 12:00 alle 20:00, in una giornata aperta alle istituzioni, agli ospiti e ai cittadini.