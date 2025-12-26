Arnaboldi al via del torneo di Nottingham

FRANCESCO LOIACONO - Andrea Arnaboldi prenderà parte al torneo di Nottingham, in Inghilterra, in programma dal 5 al 12 gennaio 2026. Si tratta di un appuntamento di rilievo nel calendario di inizio stagione, che vedrà la partecipazione di numerosi tennisti di livello internazionale.Oltre al giocatore italiano, il tabellone comprenderà il britannico Johannus Monday, il serbo Miomir Kuzmanovic, il francese Clément Chidekh, il portoghese Tiago Pereira e il tedesco Henri Squire. A Nottingham saranno presenti anche il giordano Abedallah Shelbayh, il giapponese James Kent Trotter, il tedesco Tom Gentzsch, lo slovacco Norbert Gombos, l’americano Tyler Zink e il kazako Michail Kukushkin.Il torneo inglese vedrà inoltre protagonisti il tedesco Christoph Negritu, l’americano Stefan Kozlov, lo svizzero Mika Brunold, il britannico Liam Broady, il colombiano Adrià Soriano Barrera, l’austriaco Sandro Kopp, oltre ai britannici Charles Broom e Giles Hussey, e al francese Maé Malige.Per Arnaboldi l’appuntamento di Nottingham rappresenta un passaggio molto importante, con l’obiettivo di ottenere risultati di prestigio e iniziare al meglio la stagione 2026. Nelle prossime settimane il tennista italiano definirà anche il resto del proprio programma, decidendo quali altri tornei disputare nel corso dell’anno.