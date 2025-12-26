Lecce–Como, sfida salvezza al Via del Mare

FRANCESCO LOIACONO - Il Lecce affronterà domani alle ore 15 il Como allo stadio “Via del Mare”, nell’incontro valido per la diciassettesima giornata del girone di andata di Serie A. I salentini, reduci dalla vittoria per 1-0 contro il Pisa tra le mura amiche, cercheranno di imporsi anche sui lariani per compiere un passo importante verso la salvezza.Il Como arriva invece dalla sconfitta per 1-0 rimediata contro la Roma allo stadio “Olimpico” e avrà l’obiettivo di tornare al successo per consolidare il settimo posto in classifica.In casa Lecce, l’allenatore Eusebio Di Francesco dovrà fare a meno di Berisha, fermato da un infortunio, e di Banda, Coulibaly e Gaspar, impegnati con le rispettive Nazionali nella Coppa d’Africa. Sulle corsie esterne dovrebbero agire Sala e Kaba, con Pierotti in cabina di regia, mentre in attacco sono attesi Sottil e Stulic.Nel Como, il tecnico Cesc Fàbregas non potrà contare su Morata, Goldaniga e Diao, indisponibili per problemi muscolari. Sugli esterni agiranno Da Cunha e Kuhn, con Rodriguez nel ruolo di trequartista a supporto delle punte Nico Paz e Douvikas.La direzione di gara è stata affidata a Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido, in provincia di Roma.L’ultimo precedente in Serie A disputato a Lecce risale al 19 aprile 2025 e vide il successo del Como per 3-0. Le reti dei lombardi furono realizzate da Diao al 33’ del primo tempo e, nella ripresa, da Goldaniga al 39’ e ancora da Diao al 92’.