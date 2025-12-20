Arrestato a Cavallino 27enne ricercato da novembre per spaccio e falsi documenti

CAVALLINO - È stato arrestato dai carabinieri a Cavallino, in provincia di Lecce, un 27enne ricercato dallo scorso novembre. Il tribunale di Torino lo aveva condannato a quattro anni di reclusione per spaccio di sostanze stupefacenti, evasione e possesso di falsi documenti.

L’uomo si trovava in auto con un conoscente di 36 anni e, secondo gli investigatori, aveva intenzione di raggiungere Napoli per nascondersi. Sono in corso accertamenti per chiarire eventuali responsabilità dell’uomo alla guida del veicolo.