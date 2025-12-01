Artevives, gran finale d’anno a Bisceglie: dal tango al teatro di carta giapponese

BISCEGLIE – Dicembre a Bisceglie si fa culturale e internazionale grazie all’associazione, che conclude la programmazione 2025 con quattro eventi che spaziano dal tango argentino all’opera jazzata, fino al teatro per famiglie.

Historias Porteñas – sabato 6 dicembre, ore 20.30

Si parte con il duo violino-chitarra formato da Marcella Mammone e Piergiacomo Buso, protagonisti del progetto discografico Historias Porteñas. L’album esplora il patrimonio musicale di Buenos Aires rendendo omaggio ai compositori Máximo Diego Pujol, Claudio Camisassa e Astor Piazzolla, tra tradizione e innovazione, momenti di drammaticità e liricità intima.

Biglietti: 15€, ridotti 7€.

Reimagining Opera & Aria – domenica 14 dicembre, ore 19

Il trombettista e flicornista Dario Savino Doronzo e il pianista Pietro Gallo propongono brani tratti dai loro ultimi due album dedicati al melodramma e alla musica antica. Dal repertorio di Verdi, Puccini, Monteverdi, Mascagni, Caccini, Cesti, Scarlatti e Marcello, i musicisti rivisitano le arie in chiave jazz, coniugando lirismo classico e improvvisazione moderna.

Biglietti: 15€, ridotti 7€.

Le 12 notti di Natale – domenica 21 dicembre, ore 18.30

Uno spettacolo dedicato ai bambini con la cantastorie Maria Elena Germinario, che racconterà le tradizioni delle dodici notti di Natale (dal 25 dicembre al 6 gennaio) attraverso il Kamishibai, il piccolo teatro di carta giapponese.

Ingresso: contributo volontario, prenotazione obbligatoria.

Gran Galà Lirico – martedì 30 dicembre, ore 20.30

A chiudere l’anno un grande galà con il soprano Myriam Marcone e il tenore Nico Franchini, accompagnati al pianoforte da Emanuele Petruzzella, in un florilegio di celebri arie e duetti d’opera.

Biglietti: 15€, ridotti 7€.

I biglietti sono disponibili su Vivaticket o prenotabili via WhatsApp ai numeri 349.5452270 e 342.3504503 (pagamento possibile anche con Carta docente). Per informazioni: artevives.info@gmail.com .

Con questa programmazione, Artevives offre a Bisceglie un finale d’anno che unisce cultura colta, musica popolare e spettacolo per famiglie, abbracciando tradizioni di tutto il mondo.