Molfetta, sparatoria nel rione Paradiso: ferito un 43enne

MOLFETTA – Una sparatoria è avvenuta sabato sera a, in via Cormio, nel rione Paradiso. Vittima un uomo di 43 anni, già noto alle Forze dell’Ordine, raggiunto da un colpo di arma da fuoco a una gamba.

Secondo le prime ricostruzioni, l’aggressione sarebbe stata compiuta da due soggetti a bordo di uno scooter, che avrebbero aperto il fuoco contro la vittima. L’uomo, nonostante la ferita, si è recato autonomamente al Pronto Soccorso dell’ospedale Don Tonino Bello, dove ha ricevuto le prime cure.

Sul luogo dell’accaduto sono intervenuti i Carabinieri, che hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’episodio. Fondamentale sarà l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Le forze dell’ordine stanno cercando di identificare i responsabili e di chiarire i motivi alla base dell’agguato.