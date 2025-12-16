Aspettando il Natale ad Alberobello: gusto, tradizione e spettacolo per tutta la comunità

ALBEROBELLO - Ad, la magia del Natale anima la città dei Trulli con un fitto calendario di eventi inseriti nel palinsesto, promosso dallacon il patrocinio del Comune, che accompagneranno cittadini e visitatori fino all’Epifania.

«Il Natale ad Alberobello è un momento di condivisione e identità – dichiara il Sindaco Francesco De Carlo –. Grazie al lavoro della Pro Loco e alla collaborazione con le associazioni locali, la nostra città si anima di iniziative che uniscono tradizione, accoglienza e partecipazione, offrendo un’esperienza autentica e coinvolgente».

Cuore pulsante delle festività è la Terza Edizione del Villaggio Enogastronomico dei Trulli, dal 5 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 in Piazza del Popolo, con casette in legno che ospitano artigiani e produttori locali. Qui è possibile degustare dolci tipici e specialità enogastronomiche pugliesi, oltre a scoprire prodotti artigianali della tradizione.

Per chi ama cucinare, tornano gli appuntamenti del Laboratorio di Orecchiette con due sessioni su prenotazione: sabato 20 dicembre e sabato 3 gennaio, dalle 15:00 presso Casa d’Amore, con a seguire una visita guidata della città.

Ad arricchire ulteriormente l’offerta, la pista di ghiaccio aperta tutti i giorni dalle 15:00 alle 23:00 (la domenica dalle 10:00 alle 23:00) e la Casetta di Babbo Natale, dove i più piccoli possono imbucare la loro letterina e partecipare a momenti di animazione festiva.

«Abbiamo voluto creare un programma che parlasse a tutta la comunità – aggiunge l’Assessora alla Cultura e Manifestazioni, Valeria Sabatelli –. Il Villaggio Enogastronomico, la pista di pattinaggio, la Casetta di Babbo Natale e tutti gli eventi in calendario sono pensati per valorizzare gli spazi cittadini e creare un’atmosfera festosa che racconti la bellezza del nostro Natale».

Tra gli appuntamenti da non perdere domenica 21 dicembre:

Ore 10:00 – Sfilata di Babbo Natale in moto, organizzata dall’associazione Trulli Bikers, con partenza da Largo Martellotta e arrivo in Piazza del Popolo, accompagnata dalla distribuzione di doni ai più piccoli.

Sfilata di Babbo Natale in moto, organizzata dall’associazione Trulli Bikers, con partenza da Largo Martellotta e arrivo in Piazza del Popolo, accompagnata dalla distribuzione di doni ai più piccoli. Ore 17:00 – Largo Martellotta, spettacolare Calata di Babbo Natale da 50 metri a cura di GASP – CAI Gioia del Colle, evento ormai atteso da cittadini e visitatori.



