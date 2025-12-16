Aspettando il Natale ad Alberobello: gusto, tradizione e spettacolo per tutta la comunità
ALBEROBELLO - Ad Alberobello, la magia del Natale anima la città dei Trulli con un fitto calendario di eventi inseriti nel palinsesto “We Are in Trulli Xms ed.”, promosso dalla Pro Loco di Alberobello con il patrocinio del Comune, che accompagneranno cittadini e visitatori fino all’Epifania.
«Il Natale ad Alberobello è un momento di condivisione e identità – dichiara il Sindaco Francesco De Carlo –. Grazie al lavoro della Pro Loco e alla collaborazione con le associazioni locali, la nostra città si anima di iniziative che uniscono tradizione, accoglienza e partecipazione, offrendo un’esperienza autentica e coinvolgente».
Cuore pulsante delle festività è la Terza Edizione del Villaggio Enogastronomico dei Trulli, dal 5 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026 in Piazza del Popolo, con casette in legno che ospitano artigiani e produttori locali. Qui è possibile degustare dolci tipici e specialità enogastronomiche pugliesi, oltre a scoprire prodotti artigianali della tradizione.
Per chi ama cucinare, tornano gli appuntamenti del Laboratorio di Orecchiette con due sessioni su prenotazione: sabato 20 dicembre e sabato 3 gennaio, dalle 15:00 presso Casa d’Amore, con a seguire una visita guidata della città.
Ad arricchire ulteriormente l’offerta, la pista di ghiaccio aperta tutti i giorni dalle 15:00 alle 23:00 (la domenica dalle 10:00 alle 23:00) e la Casetta di Babbo Natale, dove i più piccoli possono imbucare la loro letterina e partecipare a momenti di animazione festiva.
«Abbiamo voluto creare un programma che parlasse a tutta la comunità – aggiunge l’Assessora alla Cultura e Manifestazioni, Valeria Sabatelli –. Il Villaggio Enogastronomico, la pista di pattinaggio, la Casetta di Babbo Natale e tutti gli eventi in calendario sono pensati per valorizzare gli spazi cittadini e creare un’atmosfera festosa che racconti la bellezza del nostro Natale».
Tra gli appuntamenti da non perdere domenica 21 dicembre:
- Ore 10:00 – Sfilata di Babbo Natale in moto, organizzata dall’associazione Trulli Bikers, con partenza da Largo Martellotta e arrivo in Piazza del Popolo, accompagnata dalla distribuzione di doni ai più piccoli.
- Ore 17:00 – Largo Martellotta, spettacolare Calata di Babbo Natale da 50 metri a cura di GASP – CAI Gioia del Colle, evento ormai atteso da cittadini e visitatori.
«Le iniziative natalizie rappresentano per la Pro Loco un’occasione speciale per rafforzare il legame con la comunità e promuovere Alberobello attraverso le sue tradizioni – conclude Vittorio Ignazzi, Presidente della Pro Loco Alberobello –. Il nostro obiettivo è offrire momenti di convivialità e gioia, grazie alla collaborazione con il Comune, le associazioni e i numerosi volontari che rendono possibili queste iniziative».
Il Comune di Alberobello invita cittadini e visitatori a partecipare numerosi e a vivere insieme la magia del Natale tra tradizione, gusto e intrattenimento.
Per info e prenotazioni: info@prolocaoalberobello.it