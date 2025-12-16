Daniele Ippolito, il cantautore pugliese vince il prestigioso Bollywood Film Festival

Il video di "Face to Face", brano tratto da "Balada Dark", recente album di Daniele Ippolito, artista tarantino, da sempre attivo nella scena della musica elettronica, è stato premiato ad un al prestigioso festival indiano, il Bollywood Film Festival di Mumbai (India), nella categoria videoclip musicali.La cinematografia indiana è un'industria seconda solo quella statunitense a livello di quantità di produzioni, per cui si tratta di un premio davvero importante. E non è certo il primo riconoscimento per Daniele Ippolito. «Sono onorato e felice per questa vittoria, la seconda in India», spiega Ippolito. «Arriva dopo un periodo di tanti concorsi, con tante vittorie e non poche sconfitte. E' una fase in cui le mie carte sono in gioco».Il progetto del video di questa intensa canzone nasce come un connubio tra musica e cinema, una sintesi creativa che è diventata un video girato nella città di Miami, diretto da Elijah Negasi con la co-regia di Daniele Ippolito. Su YouTube sarà disponibile soltanto dal 16 gennaio 2026, ma nel frattempo il video ha fatto il giro del mondo vincendo davvero molti premi: Ceprano Film Festival 2025 (Italy), Mokkha Film Festival 2025 (India), ISAFF 2025 (Russia), Ponza Film Festival 2025 (Italy), The Atlantis Awards 2025 (UK)..."Face to Face", un brano che ha evidenti riferimenti agli anni '80, si muove su sonorità post-punk, oscure e taglienti, e affronta il tema delle maschere e del conflitto interiore, raccontando la frattura tra identità esteriore e mondo emotivo nascosto. Un viaggio visivo e sonoro che esplora la vulnerabilità dell'essere umano, sospeso tra apparenza e verità, luce e ombra.«Il video è stato prodotto negli Stati Uniti, a Miami ed è il risultato di una collaborazione tra me ed Elijah, regista per il quale ho già scritto diverse musiche», spiega Ippolito, che è già al lavoro su nuove musiche per altri progetti cinematografici ed allo sviluppo di nuove opere. «All'inizio non avrei dovuto essere io l'attore principale del video, mi ci son trovato a vestire il ruolo solo perché l'attore, in arrivo da Orlando, non era riuscito ad arrivare in tempo per motivi personali».Nel video canzone viene raccontata tramite movimenti di camera, luci e luoghi, che danno luce a stati di ansia e agitazione. «Tutto genera nel protagonista un vero e proprio tumulto interiore dovuto alle diverse maschere che indossa ogni giorno. Ecco perché il brano si chiama "Face to Face", è un faccia a faccia con noi stessi», conclude Ippolito.