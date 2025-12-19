Assalto al bancomat a Scanzano Jonico: fatto esplodere ordigno, bottino da 55mila euro

SCANZANO JONICO - Assalto nella notte a Scanzano Jonico. Poco dopo le 3, ignoti malviventi hanno preso di mira la filiale della Banca Popolare Pugliese in piazza Aldo Moro, facendo esplodere un ordigno per asportare il bancomat.

L’esplosione ha causato ingenti danni alla struttura dell’istituto di credito e ha svegliato e spaventato numerosi residenti della zona. Dopo il boato, i ladri sono riusciti a portare via il dispositivo automatico con un bottino stimato in circa 55mila euro, per poi dileguarsi rapidamente.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e gli agenti della polizia del commissariato di Policoro, guidati dal dirigente Salvatore Catapano. Le forze dell’ordine hanno avviato le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e individuare i responsabili, anche attraverso l’analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona.

Fortunatamente non si registrano feriti, ma restano i danni materiali e la preoccupazione tra i cittadini per l’ennesimo episodio di criminalità ai danni di un istituto bancario.