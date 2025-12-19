Taranto, ferito un giovane lavoratore colpito alla testa da una sbarra metallica

TARANTO - Infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi a Taranto. Un giovane lavoratore è rimasto ferito mentre stava effettuando un intervento tecnico su una cassettina elettrica nei pressi di un’attività commerciale di via Cesare Battisti.

Secondo una prima ricostruzione, una sbarra metallica si sarebbe improvvisamente staccata da una parete, colpendolo alla testa. L’impatto ha reso necessario l’intervento dei soccorsi: sul posto è giunta un’ambulanza del 118 che ha prestato le prime cure al lavoratore, successivamente trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, impegnati nei rilievi e nella ricostruzione della dinamica dell’accaduto. Presenti inoltre i tecnici dello Spesal, che hanno avviato le verifiche di competenza in materia di sicurezza sul lavoro per accertare eventuali responsabilità e il rispetto delle normative vigenti.

Le condizioni del giovane non sarebbero gravi, ma l’episodio riaccende l’attenzione sull’importanza delle misure di prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro.