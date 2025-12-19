ATP Next Gen Finals di Gedda: Prizmic debutta con una vittoria, ok Blockx, Budkov Kjaer e Tien

Esordio vincente per Dino Prizmic alle ATP Next Gen Finals in corso a Gedda, in Arabia Saudita. Il croato ha superato il tedesco Justin Engel con il punteggio di 4-1 2-4 4-3 4-1, mostrando solidità e varietà di gioco nei momenti decisivi del match.

Nel primo set Prizmic ha imposto il proprio ritmo grazie a un servizio preciso ed efficace. La reazione di Engel è arrivata nel secondo parziale, in cui il tedesco ha saputo sfruttare con intelligenza i pallonetti per riequilibrare l’incontro. Il terzo set ha visto nuovamente il croato protagonista, soprattutto grazie alla qualità del rovescio, mentre nel quarto parziale, dopo un avvio equilibrato fino all’1-1, Prizmic ha accelerato da fondo campo, conquistando la vittoria finale.

Negli altri incontri di giornata, il belga Alexander Blockx ha avuto la meglio sull’americano Nishesh Basavareddy per 4-3 4-3 4-1. Successo anche per il norvegese Nicolai Budkov Kjaer, che si è imposto sullo spagnolo Rafael Jodar con il punteggio di 4-1 4-2 1-4 4-2. In chiusura, l’americano Learner Tien ha superato lo spagnolo Martin Landaluce in rimonta, vincendo 1-4 4-1 4-3 4-3.