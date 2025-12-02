Assassina e Fenoje: il contest La Migliore Assassina a Capurso per le semifinali

BARI - Domenica 7 e lunedì 8 dicembre, in piazza Gramsci a Capurso (Ba), si svolgeranno le semifinali della seconda edizione del “La Migliore Assassina – Il Campionato”, contest organizzato dall’associazione Bari Cibo Cultura, con il patrocinio del Comune di Capurso.L’appuntamento si terrà in occasione della festa tradizionale “Le Fanoje” e decreterà i migliori piatti a seguito di una selezione online.I 20 locali più votati, che conquisteranno l’accesso in semifinale, si esibiranno a Capurso in due giornate di gara articolate in cinque manche da quattro partecipanti ciascuna. Ogni ristorante, rappresentato da una squadra in cucina, avrà trenta minuti per preparare la propria assassina davanti al pubblico. I vincitori delle singole manche accederanno alla finale di dicembre, che si terrà in un’altra città pugliese e proclamerà il Campione 2025.La scelta di Capurso non è casuale: le semifinali vivranno nel cuore de Le Fanoje, uno degli eventi più sentiti e partecipati del territorio, capace ogni anno di richiamare migliaia di persone attorno al fuoco, alla musica e ai sapori della tradizione. Un contesto perfetto per esaltare l’anima popolare dell’assassina e trasformare la competizione in spettacolo collettivo.Durante le due serate in Piazza Gramsci, inoltre, l’associazione Bari Cibo Cultura preparerà dal vivo gli spaghetti all’Assassina, che potranno essere degustati – a pagamento con tariffe speciali - da tutto il pubblico grazie alla collaborazione con il bistrot barese Gola. In abbinamento all’Assassina saranno in degustazione anche i vini, per un percorso completo tra cucina identitaria e grandi etichette pugliesi.A valutare i piatti in gara sarà una giuria mista, guidata dal giornalista gastronomico Sandro Romano, affiancato da una giuria tecnica e da una componente popolare estratta tra il pubblico. Un giudizio unico che premierà tecnica, presentazione e gusto nel rispetto della ricetta originale. “Con questa seconda edizione – hanno spiegato gli organizzatori - vogliamo far crescere ancora l’Assassina come patrimonio di tutti: un piatto popolare, ma con regole precise e una storia vera da raccontare”.“Siamo felici di ospitare a Capurso le semifinali del Campionato della Migliore Assassina nel cuore delle nostre Fanoje – ha commentato il sindaco del comune barese Michele Laricchia -. È un incontro naturale tra due simboli di comunità: il fuoco della tradizione e quello della cucina pugliese. Eventi come questo rafforzano l’identità del territorio, attraggono visitatori e raccontano Capurso come un luogo capace di custodire le radici e, allo stesso tempo, innovare nella cultura e nel turismo enogastronomico”.: 39291111969: 20.00