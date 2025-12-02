Juventus, vittoria senza affanni contro l'Udinese
PIERO CHIMENTI - La Juventus stacca il pass per gli ottavi di finale, vincendo 2-0 contro l'Udinese senza troppi patemi. Gli uomini di Spalletti trovano il vantaggio già al 21’, grazie all’autogol di Palma che, nel tentativo di anticipare David, devia nella propria porta.
Il raddoppio arriva al 68’, quando Locatelli calcia e spiazza il portiere friulano.
La Juventus ora dovrà attendere la sfida tra Atalanta e Genoa per conoscere la propria avversaria nei quarti di finale.