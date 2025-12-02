Bari, vandalizzati due alberi di Natale luminosi a Bari Vecchia e Palese

BARI - Negli ultimi giorni due alberi di Natale luminosi, installati rispettivamente ina Bari Vecchia e ina Palese, sono stati vittime di atti vandalici. Gli episodi si sono ripetuti più volte: nel caso di Bari Vecchia, la parte inferiore dell’albero è stata smantellata quattro volte, presumibilmente nel tentativo di qualcuno di introdursi nella struttura metallica, causando danni alle stringhe luminose. Analoga circostanza si è verificata anche a Palese.

Gli alberi fanno parte del nuovo accordo quadro biennale per l’allestimento di catene luminose e installazioni natalizie, realizzato con i fondi dei cinque Municipi di Bari.

Il sindaco Vito Leccese ha espresso profondo dispiacere per quanto accaduto:

“Il dispiacere è ancora più grande se pensiamo che quest’anno abbiamo impegnato maggiori risorse economiche e professionali, in sinergia con i cinque Municipi, per portare le luci della festa in tutti i quartieri. Vandalizzare gli alberi di Natale non rappresenta soltanto un danno per la pubblica amministrazione: è, soprattutto, un torto alla collettività, che desidera vivere il Natale come momento di unione, serenità e pace.”

Il primo cittadino ha anche lanciato un appello alla cittadinanza:

“Abbiamo tutti la responsabilità di prenderci cura del bene comune, anche di un albero di Natale nella nostra piazza. Faccio appello al comune senso di responsabilità affinché questi episodi non si ripetano ancora, costringendoci a trasferire gli alberi luminosi altrove”.

Gli episodi evidenziano come il vandalismo non danneggi solo le strutture pubbliche, ma colpisca l’intera comunità che attende con gioia e partecipazione le luminarie natalizie nei quartieri.