ATP Next Gen Finals, Basavareddy debutta con una vittoria a Gedda

Esordio vincente perallein corso sul cemento di, in Arabia Saudita. Il tennista statunitense ha superato il croatocon il punteggio di, al termine di un match combattuto e ricco di variazioni tattiche.

Nel primo set Basavareddy ha fatto la differenza grazie a un servizio estremamente preciso, riuscendo a contenere l’aggressività del croato. Nel secondo parziale l’americano ha ulteriormente preso il controllo del gioco, sorprendendo Prizmic con efficaci pallonetti che hanno spezzato il ritmo dello scambio.

La reazione del croato è arrivata nel terzo set, dominato soprattutto grazie alla solidità del rovescio, fondamentale che gli ha permesso di allungare l’incontro. Nel quarto set, dopo una fase iniziale di grande equilibrio fino al 2-2, Basavareddy ha cambiato marcia, imponendosi con colpi rapidi e profondi da fondo campo che gli hanno consegnato il successo finale.

Negli altri incontri di giornata, il belga Alexander Blockx ha avuto la meglio sul tedesco Justin Engel con il punteggio di 3-4 4-2 4-2 4-2, rimontando dopo un avvio difficile. Vittoria anche per lo spagnolo Rafael Jodar, che ha superato l’americano Learner Tien al termine di una sfida molto equilibrata, chiusa 1-4 4-3 1-4 4-2 4-3.

Successo infine per il norvegese Nicolai Budkov Kjaer, che ha battuto lo spagnolo Martin Landaluce con il punteggio di 4-1 3-4 4-2 4-3, confermando le sue ambizioni nel torneo riservato ai migliori Under 21 del circuito.