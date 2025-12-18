Lecce, Ndaba titolare per la prima volta in Serie A: Di Francesco valuta la conferma contro il Como

- Prima volta da titolare in Serie A per, difensore irlandese del Lecce. Il classe 1999 è sceso in campo dal primo minuto nella sfida contro il, disputata allo stadio Via del Mare e valida per la quindicesima giornata del girone di andata.

Per Ndaba si è trattato dell’esordio assoluto nell’undici iniziale giallorosso nel massimo campionato. In questa stagione di Serie A, infatti, il difensore ha collezionato complessivamente cinque presenze, ma nelle precedenti quattro occasioni era sempre partito dalla panchina, entrando in campo nella ripresa. Era accaduto nelle gare casalinghe contro Cagliari, Bologna e Torino, oltre alla trasferta del Tardini contro il Parma.

Il percorso di Ndaba

Cresciuto calcisticamente tra Irlanda e Inghilterra, Corrie Ndaba vanta un percorso ricco di esperienze: ha militato nel Kilmarnock, nell’Ipswich Town, nel Fleetwood Town, nel Burton Albion, oltre che nel Chelmsford e nell’Hemel Hempstead. Ha inoltre vestito le maglie dell’Ipswich Under 18 e del Cherry Orchard, club irlandese noto per la formazione giovanile. A livello internazionale, Ndaba ha disputato anche una partita con la nazionale irlandese Under 18.

Le scelte di Di Francesco

Il difensore sarà regolarmente a disposizione di Eusebio Di Francesco anche per la prossima sfida di campionato: sabato 27 dicembre alle ore 15, il Lecce affronterà il Como al Via del Mare nella diciassettesima giornata di andata. Resta da capire se l’allenatore giallorosso deciderà di confermarlo nell’undici iniziale o se tornerà a utilizzarlo a gara in corso.

L’obiettivo salvezza

In un campionato che si preannuncia complesso e combattuto, il Lecce continua a lavorare con un obiettivo chiaro: raggiungere la salvezza. Le rotazioni e la crescita di elementi come Ndaba potrebbero rivelarsi decisive nel corso della stagione.