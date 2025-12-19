Supercoppa Italia, il Napoli stende il Milan a Riad: azzurri in finale

Ssc Napoli

PIERO CHIMENTI - Il Napoli batte il Milan 2-0 nella semifinale di Supercoppa Italia disputata a Riad e conquista l’accesso alla finale. Gli uomini di Antonio Conte si impongono con una prova solida e concreta, sfruttando al meglio le occasioni create e le incertezze avversarie.

Il match si sblocca al 39’, quando Neres approfitta di una clamorosa papera di Maignan su un cross di Højlund e porta in vantaggio gli azzurri. Il Milan prova a reagire, costruendo diverse opportunità soprattutto nel primo tempo, senza però riuscire a concretizzare.

Nella ripresa ci si attende la riscossa rossonera, ma è ancora il Napoli a colpire. Al 63’ Højlund firma il raddoppio con un preciso tiro a incrociare che supera il portiere francese, mettendo al sicuro il risultato.

La gara si chiude sul 2-0 per il Napoli, mentre il Milan esce di scena con molti rimpianti per le occasioni mancate, in particolare nella prima frazione di gioco. Gli azzurri ora attendono di conoscere l’avversaria della finale, che uscirà dall’altra semifinale tra Inter e Bologna.