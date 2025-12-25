Avetrana, incendio nel centro del paese la mattina di Natale: attimi di paura in via Magenta

AVETRANA – Momenti di grande apprensione nella mattinata di Natale ad Avetrana, dove un vasto incendio è divampato nel centro abitato, provocando ingenti danni a uno stabile e mettendo a rischio l’incolumità delle persone presenti.Il rogo si è sviluppato all’interno di una palazzina situata in via Magenta, al civico 3, coinvolgendo un garage e propagandosi a un appartamento adiacente nel quale si trovavano alcune persone. Fortunatamente, gli occupanti sono riusciti a mettersi in salvo prima che la situazione degenerasse ulteriormente.Secondo le prime ricostruzioni, l’incendio sarebbe stato causato da un corto circuito partito proprio dal garage dello stabile. Le fiamme, alte e visibili anche a distanza, hanno attirato l’attenzione di numerosi passanti, facendo scattare immediatamente l’allarme.Sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco del comando provinciale di Taranto e del distaccamento di Manduria. Le operazioni di spegnimento si sono rivelate particolarmente complesse: il garage è stato completamente distrutto e una parte dell’appartamento sovrastante ha riportato seri danni strutturali.A supporto delle operazioni sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Avetrana e della compagnia di Manduria, impegnati nei rilievi del caso e nella messa in sicurezza dell’area. Presente inoltre il personale sanitario del 118, allertato per scongiurare eventuali casi di intossicazione da fumo sprigionato dal rogo.Resta alta l’attenzione sulle condizioni dello stabile, mentre sono in corso ulteriori accertamenti per chiarire con precisione la dinamica dell’incendio e valutare l’entità complessiva dei danni.