Taranto, agente della Polizia Locale ferito in un incidente stradale la vigilia di Natale

TARANTO - Un agente della Polizia Locale di Taranto è rimasto ferito, fortunatamente in maniera non grave, in un incidente stradale avvenuto nella tarda serata del 24 dicembre, vigilia di Natale.L’episodio si è verificato poco dopo le ore 23.00, mentre l’operatore stava facendo rientro al Comando in sella alla motocicletta di servizio, seguito da altri colleghi. All’intersezione tra via Nitti e via Principe Amedeo, una Mercedes con a bordo tre persone ha urtato violentemente il mezzo della Polizia Locale.A seguito dell’impatto, il motociclista è caduto rovinosamente sull’asfalto. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure all’agente e ne hanno disposto il trasporto presso l’ospedale SS. Annunziata di Taranto. L’uomo ha riportato ferite alle gambe ed è rimasto in osservazione per l’intera notte.Nella mattinata di giovedì 25 dicembre, dopo gli accertamenti clinici del caso, l’agente è stato dimesso dall’ospedale.Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri, ai quali è stato affidato il compito di effettuare i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità.