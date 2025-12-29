Bari accoglie la Fiamma Olimpica e Paralimpica di Milano Cortina 2026 il 31 dicembre

BARI – Mercoledì 31 dicembre 2025, lafarà tappa a Bari, diventando ladel lungo viaggio che ha preso il via dalla Grecia il 26 novembre scorso e che attraverserà tutta l’Italia in sessanta tappe, con oltre. La fiamma arriverà a Milano il 6 febbraio 2026, con ingresso allo Stadio di San Siro per la Cerimonia d’Apertura.

In Puglia, la carovana percorrerà le strade cittadine, da Carbonara al lungomare, fino a raggiungere Largo Giannella, dove sarà allestito un “Villaggio” a cura degli sponsor della manifestazione. A guidare la Carovana barese sarà Luca Mazzone, paraciclista e nuotatore italiano, medaglia d’argento nel nuoto ai Giochi paralimpici di Sydney 2000 e vincitore di numerosi titoli mondiali nel paraciclismo.

Il percorso cittadino prevede partenza alle ore 15 da uscita n. 12 SS 16 (Carbonara – Carrassi) e toccherà principali vie e piazze della città fino all’arrivo in piazzale Giannella, passando tra gli altri per corso Alcide De Gasperi, viale Falcone e Borsellino, viale della Repubblica, corso Cavour e lungomare Araldo Di Crollalanza.

Nel “Villaggio” di Largo Giannella, dalle 15.30 alle 17.30, sono previsti eventi di musica, arte, sport e solidarietà, con la partecipazione del comico pugliese Gerry Cassano, che racconterà le bellezze del territorio anche tramite i propri profili social. La giornata si concluderà con l’accensione del braciere, momento simbolico di festa e partecipazione.

Per consentire lo svolgimento della manifestazione, sono stati istituiti divieti di sosta e circolazione in diverse strade e piazze del percorso, con esclusione dei mezzi dell’organizzazione, dei soccorsi e della Forza Pubblica.

Il Viaggio della Fiamma Olimpica ha l’obiettivo di diffondere i valori e i simboli del Movimento Olimpico, promuovendo le eccellenze italiane e rendendo omaggio al patrimonio storico e culturale del Paese, illuminando diversi siti iscritti nella lista dei patrimoni UNESCO.

Per tutti gli aggiornamenti sul percorso e gli eventi a Bari, è possibile consultare il sito dedicato al Viaggio della Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026.