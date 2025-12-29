Bari, riqualificazione di via Manzoni: al via la posa del basolato sul secondo isolato

BARI - Proseguono i lavori di, con importanti interventi sulla sede stradale e sui marciapiedi. Il primo isolato del cantiere, compreso tra, ha visto ultimata la posa delle basole in pietra lavica, mentre restano da completare le lavorazioni sull’intersezione stradale e sui marciapiedi, che riprenderanno dopo le festività.

Contestualmente, è iniziata la posa delle basole sul secondo isolato, tra via Rossani e via Crisanzio, dove sono già stati completati gli interventi di riqualificazione dei sottoservizi. Sul terzo isolato, tra via Crisanzio e via Garruba, gli interventi a cura di ReteGas saranno ultimati entro domani.

Si ricorda che la sede stradale di ogni isolato, una volta completato il posizionamento delle basole laviche, sarà percorribile dai pedoni.

Dopo le festività, le attività si concentreranno sulla seconda fase dei lavori, che prevede il rifacimento dei marciapiedi laterali e l’allineamento a quota unica della nuova strada pedonale, garantendo sempre l’accesso alle abitazioni, alle attività commerciali e alle scuole.