Bari, controlli straordinari della Polizia durante le festività natalizie

BARI – Nel corso della settimana appena trascorsa, laha intensificato i servizi straordinari di controllo del territorio, disposti dal, in previsione del notevole afflusso di cittadini in città per le festività natalizie.

Durante le attività, sono state controllate 256 persone, di cui 54 con precedenti o segnalazioni di Polizia, e 156 veicoli, tramite 16 posti di controllo. Sono state elevate 10 contestazioni al Codice della Strada e disposti 2 fermi amministrativi di veicoli.

L’attività di contrasto ai reati ha portato alla denuncia in stato di libertà di 6 persone, rispettivamente per tentato furto, detenzione di sostanze stupefacenti, detenzione di strumenti atti ad offendere, favoreggiamento, minacce e danneggiamento. Inoltre, sono stati notificati due Dacur a due cittadini originari del Gambia, solitamente dediti all’attività di parcheggiatore abusivo.

La Polizia di Stato ha assicurato che l’attività di controllo proseguirà nei prossimi giorni, al fine di garantire sicurezza e legalità durante tutto il periodo delle festività natalizie.