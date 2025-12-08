Bari al Giardino di Santa Rita arriva l’albero di Natale solidarietà e festa nel quartiere San Paolo

BARI - Anche quest’anno ilnel quartieredi Bari si è illuminato con undonato dall’

“Un grande gesto di solidarietà verso tutti i bambini” commenta il Comitato Santa Rita “un dono che renderà felici i più piccoli i residenti e tutti coloro che frequentano il giardino”

L’iniziativa rientra nelle attività di beneficenza organizzate dal Comitato grazie al ricavato volontario dei Calendari di Santa Rita 2026 che permetteranno di sostenere quattro eventi dedicati a bambini e famiglie

Mercoledì 19 dicembre 2025 alle ore 18 presso il Giardino di Santa Rita Babbo Natale scenderà con le corde dal palazzo dove si trova il popolare murales di Santa Rita regalando momenti di magia ai bambini del quartiere

Lunedì 29 dicembre 2025 alle ore 12 Festa del Santo Natale al Villaggio Berukha di Bari con Babbo Natale che distribuirà doni a tutti i ragazzi speciali

Mercoledì 7 gennaio 2026 alle ore 19 Festa dell’Epifania presso il Giardino di Santa Rita con la Befana che distribuirà dolci ai bambini Babbo Natale sarà presente insieme alla Befana per salutare l’anno nuovo

Lunedì 2 febbraio 2026 alle ore 19 Festa della Candelora a 40 giorni dalla nascita di Gesù con la commemorazione della Presentazione al Tempio e della Purificazione di Maria Ci saranno doni sotto l’albero per bambini e adulti e una tradizionale tombolata

Il Comitato Santa Rita ringrazia tutti coloro che hanno aderito alle iniziative di beneficenza contribuendo a regalare gioia a bambini e adulti Un ringraziamento speciale va all’Impresa Edile dei Fratelli Caccavale al mercato floricolo di Terlizzi con l’aiuto di Vallarelli Giuseppe e Caterina Barile agli amici e ad Anna Lorusso e Anna Perulli