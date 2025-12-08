Corato, al Teatro Comunale arriva Enrico Rava con il progetto “Fearless Five”

ph_Giorgio Luzi

CORATO - Giovedì, alle ore, ilospiterà uno dei nomi più autorevoli del jazz europeo:, maestro della tromba e del flicorno e punto di riferimento assoluto della scena jazzistica internazionale.

L’appuntamento, inserito nella rassegna “La Grammatica delle abitudini”, stagione teatrale, musicale e di danza del Comune di Corato in collaborazione con Puglia Culture, è fuori abbonamento. Rava porterà a Corato il progetto “Fearless Five”, un quintetto dal respiro contemporaneo in cui l’esperienza del maestro dialoga con l’energia, l’inventiva e il rischio creativo delle nuove generazioni. Un vero laboratorio sonoro in continua trasformazione, dove l’improvvisazione diventa linguaggio, tensione poetica e ascolto reciproco.

L’evento, organizzato dall’Associazione Culturale Art Promotion, si inserisce nel percorso di GustoJazz, festival musicale che da anni valorizza il territorio di Corato attraverso grandi nomi della scena jazzistica internazionale, con un’offerta culturale orientata all’innovazione e alla qualità artistica.

“Fearless Five” è un viaggio senza rete: traiettorie melodiche aperte, interplay serrato, atmosfere rarefatte che all’improvviso esplodono in ritmi vibranti, tra rimandi alla grande tradizione jazz e uno sguardo sempre rivolto al futuro. Sul palco, il suono caldo e inconfondibile di Rava guida e allo stesso tempo si lascia provocare dai compagni di viaggio, in una musica che rifiuta ogni automatismo e si rinnova ogni sera.

Biglietti last minute

Il biglietto last minute è disponibile a €18 e può essere acquistato: